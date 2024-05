Viele Teilnehmer aus der Region Bridge-Spaß beim Kneipenbummel in Kempen

Was 2010 in kleinem Rahmen begann, hat sich mittlerweile zum größten Bridge-Event am Niederrhein entwickelt. Die auswärtigen Spieler kamen aus der ganzen Region, aus Köln und Düsseldorf, aus Essen-Kettwig, Krefeld, Kleve, Moers, Ratingen, Aachen und Erkrath. Gespielt wurde, wie es mittlerweile Tradition geworden ist, in Form eines Kneipenturniers: Mithilfe eigens angefertigter Stadtpläne liefen die Turnierteilnehmer sieben Gaststätten in der Altstadt an.