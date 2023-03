Premiere für „Ladyknaller“ bei der Bretterbühne Tönisberg Vergnüglicher Abend mit lustigen Witwen

Endlich wieder öffnet die Tönisberger Bretterbühne den samtroten Vorhang im Tönisberger Pfarrheim. Das Laienspielensemble bringt nach vier Jahren pandemie-bedingter Pause das Stück „Ladyknaller“ nach einem Schwank von Beate Irmisch auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Gruppe genießt Kultstatus. Alle acht Vorstellungen sind ausverkauft. Dabei geht es um drei Witwen, die außer ihrem wöchentlichen Kaffeeklatsch mit Donauwelle und reichlich Likörchen ein recht tristes Alltagsleben fristen. Da kommt die Idee auf, eine Rentneragentur zu gründen: Sie wünschen, wir planen – so lautet das Motto der neuen Servicestelle für Freizeitplanung. Anzeigen in Zeitungen werden geschaltet – und plötzlich steht das Telefon nicht mehr still. Das Leben nimmt Fahrt auf.