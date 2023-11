Konzert in Kempen Brausender Applaus für Sebastian Manz und Ensemble

Als einzige Frau in der Runde und quasi als Primaria angesichts der anspruchsvollen solistischen Aufgaben im Hauptwerk des Abends, dem Septett Es-Dur op.20 von Ludwig van Beethoven, fungierte souverän und voller Wohlklang die Geigerin Franziska Hölscher. Der Chinese Wen Xiao Zheng, Solobratscher der Bamberger Symphoniker, der Cellist Lionel Martin – noch Student an der Zürcher Musikhochschule, aber bereits in großen Konzertsälen gastierend – und der Opus-Klassik-und ARD-Preisträger Dominik Wagner (Kontrabass) komplettierten die Streicher-Crew. Dazu gesellten sich der großartige, international gefragte Hornist Felix Klieser und der dänische Fagottist Dag Jensen, der Mitglied diverser edler Kammermusikvereinigungen ist und eine Professur für Fagott an der Münchner Musikhochschule innehat.