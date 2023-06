Kultur in der Stadt Braucht Kempen ein neues Museumsdepot?

Von vornherein ablehnen – so wie es Kulturdezernent Jörg Geulmann in seiner Vorlage vorgeschlagen hatte – wollten die Mitglieder des Kempener Kulturausschusses das Angebot nicht. Gleichwohl wurde die Kulturverwaltung gebeten, weitere Informationen zu einem Projekt einzuholen, dass dem Kreis Viersen durchaus am Herzen liegt. Die Kreisverwaltung hatte Anfang 2021 die Idee auch an die Stadt Kempen herangetragen, über ein gemeinsames interkommunales Museumsdepot nachzudenken. Im Februar dieses Jahres stellte ein vom Kreis beauftragtes Projektbüro in der Sitzung des Kreiskulturausschusses in Viersen die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für ein solches Lager für museale Gegenstände vor.