Bonner Kammerchor gastiert in der Thomaskirche : Mal zart, mal dramatisch düster

Bonner Kammerchor gastiert in der Thomaskirche

Der Bonner Kammerchor gastierte im Rahmen seiner Konzertreise in der Kempener Thomaskirche. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Bonner Kammerchor gastierte in der Kempener Thomaskirche.

Die Programmankündigung „Geistliche Chormusik der Romantik“ lockte am Samstagabend trotz des Hinweises auf die allgemein beliebte Epoche der Romantik weniger Publikum in die Thomaskirche, als man es wohl erwartet hatte. Außerdem stimmte der Titel nur sehr eingeschränkt. Bei aller Großzügigkeit, mit der man die musikwissenschaftliche Epoche der Romantik auf fast das gesamte 19. Jahrhundert ausdehnt, für Werke, die 1912 (die Vertonung des 130. Psalms von Heinrich Kaminski), 1934 (die Missa six vocibus von Joseph Ryelandt) und 2015 (Reminiscere von Colin Mawby) entstanden sind, gilt sie nun wahrlich nicht mehr.