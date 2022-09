Der Blindgänger wog rund 15 Kilo : Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kempen gefunden

Kempen Bei privaten Sondierungen auf einem Feld südlich des Königshüttesees war ein rund 15 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden worden. Das Ordnungsamt der Stadt Kempen informierte nach einer ersten Sichtung den Kampfmittelbeseitigungsdienst und sicherte bis zu dessen Eintreffen die Fundstelle ab. Das teilte eine Stadt-Sprecherin mit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf musste am Montag nach Kempen ausrücken: Bei privaten Sondierungen auf einem Feld südlich des Königshüttesees – zwischen Hülser Straße und Kempener Außenring – war ein rund 15 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden worden. Das Ordnungsamt der Stadt Kempen informierte nach einer ersten Sichtung den Kampfmittelbeseitigungsdienst und sicherte bis zu dessen Eintreffen die Fundstelle ab, so eine Stadt-Sprecherin.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte nach seinem Eintreffen relativ schnell Entwarnung geben. Denn anders als zunächst vermutet, handelte es sich bei dem Fundstück nicht um eine Phosphorbombe, sondern um eine englische Brandbombe des Typs INC 30 LBS. „Diese war bereits aufgeplatzt, hatte keinen Inhalt mehr und war entsprechend ungefährlich. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Blindgänger problemlos bergen und abtransportieren“, so die Stadtsprecherin weiter. Die Bombe wurde in ein Zwischenlager gebracht, bevor sie in Hünxe vernichtet wird.