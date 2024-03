Für junge Bands und Singer-Songwriter Bewerben für Band-Contest „Rock an der Burg“ in Kempen

(biro) Fünf Bands oder Singer-Songwriter treten beim Band-Contest „Rock an der Burg“ in Kempen am Samstag, 17. August, an, präsentieren dabei von 17 bis 22 Uhr ihr Können. Eine fachkundige Jury und das Publikum wählen drei Sieger, die einen Gig in der „Butze“ in Tönisvorst gewinnen. Der Erstplatzierte erhält zusätzlich 500 Euro. Für die Teilnahme können sich Bands und Singer-Songwriter jetzt bewerben. Eingeladen sind aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis Viersen, aber auch aus dem Raum Kleve und Wesel, sowie aus Krefeld.