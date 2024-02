Neue Ausstellung in Kempen Blick auf eine außergewöhnliche Stadt

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine Multivisionsschau, die der Fotograf Rainer Lange unter dem Motto „6 Spaziergänge durch New York“ anbietet. In der Show ergänzen sich Fotografien mit meist klassischer, ruhiger Musik und Textbeiträgen, die gelesen werden können, und solchen, die Lange live einspricht. In 45 Minuten projiziert er so ein New-York-Bilderbuch auf die Leinwand. Die für den 15. März angekündigte Show ist bereits ausgebucht, ein Zusatztermin ist am Freitag, 26. April, 19 Uhr. Anmeldungen zur Show sind möglich unter Telefon 0176 32521080 oder per E-Mail an info@ateliergalerie-dreivier.de.