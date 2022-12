Klimaschutz in der Stadt Kempen bietet weiter Energieberatung für Bürger an

Das Angebot ist für alle Bürger gedacht, die sich informieren wollen, wie sich das eigene Haus energetisch verbessern lässt und welche Fördermöglichkeiten es für einzelne Maßnahmen gibt. Möglich macht das in Kempen ein Energieberater von der Hochschule Düsseldorf, der an jedem zweiten Dienstag von 15 bis 18 Uhr berät, entweder persönlich im Rathaus am Buttermarkt in Kempen oder online. Für diese Erstberatung sollten Interessierte etwa 40 Minuten einplanen.