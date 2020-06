Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz defekt : VfL Tönisberg sitzt auf dem Trockenen

Kempen Die Bewässerung für beide Sportplätze an der Schaephuysener Straße funktioniert nicht. Trainings- und Spielbetrieb sind daher zurzeit nicht möglich. Die Reparatur ist für diese Woche geplant.

Seit nunmehr gut vier Wochen sitzen die Fußballer des VfL Tönisberg auf dem Trockenen. Der Grund hierfür: Die Pumpe für die Bewässerung des Rasenplatzes, den der Verein in Eigenregie pflegt, funktioniert nicht mehr. Auch der neue Kunstrasenplatz an der Schaephuysener Straße kann derzeit nicht bewässert werden, da eine Platine der Filteranlage defekt ist. Besonders dort kann ohne regelmäßige Beregnung nicht trainiert werden, weil der Untergrund zu stumpf und dadurch die Verletzungsgefahr für die Fußballer sehr groß ist. „Die Stadt hat alle notwendigen Ersatzteile bestellt und will in dieser Woche mit den Reparaturen beginnen“, sagte der Vereinsvorsitzende Jens Grundei am Montag.