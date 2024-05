Vorfall in Kempen Betrunkener rast mit 95-km/h durch die 30er-Zone

Ein junger Autofahrer aus Kempen hat in der Nacht zu Samstag, 4. Mai, versucht, in hohem Tempo der Polizei zu entkommen. Doch das gelang nicht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel den Einsatzkräften gegen 2 Uhr am frühen Samstagmorgen an der Einsteinstraße in Kempen ein verdächtiges Fahrzeug auf. Als das Einsatzteam das Fahrzeug kontrollieren wollte, fuhr der zunächst unbekannte Fahrer plötzlich los.