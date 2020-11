Hans-Jürgen Konrad, Inhaber des Fitness-Studios TC in Kempen : „Der Lockdown schwächt das Immunsystem“

Kempen Der Inhaber des Fitness-Studios TC fordert differenzierte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Branchenverbände haben Klage eingereicht.

Gähnende Leere herrschte am Donnerstagmorgen im Trainingscenter an der Kleinbahnstraße in Kempen. Normalerweise trainieren dort in den Vormittagsstunden hauptsächlich ältere Menschen. Nach dem langen Lockdown von Anfang März bis zum 11. Mai mussten die Fitness-Studios jetzt erneut bis Ende November schließen. Dagegen wehren sich nun mehrere Verbände aus der Fitnessbranche, die durch ihre Rechtsanwälte Klagen bei Bund und Ländern eingereicht haben. Denn aufgrund der umfangreichen Hygienemaßnahmen, die seit Mai umgesetzt werden, ist die Ansteckungsgefahr in den Fitness-Studios überaus gering. Laut Studien sind die Studios einer der sichersten Orte die es noch gibt (auf 100.000 Personen ein Ansteckungswert von 0,78). Die Registrierung und Nachverfolgung ist optimal, weil sich die Mitglieder per Chipkarte an- und abmelden.