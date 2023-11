Jüdischer Friedhof in Kempen Wo die Vergänglichkeit sichtbar wird

Etwas versteckt in einem Wohngebiet westlich der Oedter Straße liegt der jüdische Friedhof Kempens. Am besten erreicht man ihn zu Fuß oder per Fahrrad. Die Anfahrt mit dem Auto gelingt nur über den Grünkesweg, als Adresse ist manchmal auch die Breslauer Straße angegeben. „So viel los ist hier sonst nie“, sagt eine Anwohnerin, die in der ruhigen Siedlung ihren Hund ausführt.