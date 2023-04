Konzert in der Kempener Paterskirche Interessante Begegnung mit der Hardangerfiedel

Bei ihrem Kammerkonzert in der fast lückenlos gefüllten Paterskirche hatten sich die Geigerin Ragnhild Hemsing, der Cellist Benedict Kloeckner und der Pianist Mario Häring das Beste bis zum Schluss aufbewahrt. In einer spannungsgeladenen Wiedergabe erklang das 4. Klaviertrio e-Moll op.90 von Antonin Dvorak, von diesem „Dumky“ genannt. Dieser ukrainische Begriff bedeutet „Gedanke“ oder „Nachsinnen“, was der Komponist in teils abrupten Wechseln zwischen schwermütigen Melodien und tanzähnlichen Passagen ausdrückt. Die drei Künstler verstanden es meisterlich, die romantische Farbenpracht der sechs Sätze voller Leidenschaft zu vermitteln. Überhöht wurde die Leistung noch vom edlen Klang sowohl der Geige als auch des Cellos – beide Ende des 17. Jahrhunderts gebaut von Francesco Ruggeri aus Cremona.