Beruflicher Neustart als Erzieherin „Ich liebe die Arbeit mit den Kindern“

Es ist kurz nach acht Uhr morgens. In der „Bienchen“-Gruppe, der Nestgruppe für die ein- bis zweijährigen Kinder im Familienzentrum St.-Peter-Allee in Kempen hat sich Inga Yousefi mit einigen Kindern in die gemütliche Leseecke zurückgezogen. Ihre letzte praktische Prüfung hat die Kempenerin gerade erfolgreich bestanden. Im Juni 2024 beendet sie ihre Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin. „Das waren keine drei einfachen Jahre, aber die mitunter beste Entscheidung meines Lebens“, sagt die 40-Jährige rückblickend.