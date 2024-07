Bauarbeiten in Kempen ab 23. Juli Stadtwerke verlegen Leitungen – Berliner Allee gesperrt

Die Berliner Allee wird ab Dienstag, 23. Juli, zwischen der Straelener Straße und dem Dämkesweg/Ziegelheider Straße (K12) für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das teilt das Ordnungsamt der Stadt Kempen mit. Denn: In Höhe der Einmündung in den Schmeddersweg kommt es zu einer größeren Baumaßnahme der Stadtwerke Kempen. Die Stadtwerke verlegen im Kreuzungsbereich der Berliner Allee mit dem Schmeddersweg Fernwärmeleitungen, um die beiden am Schmeddersweg geplanten Seniorenheime und die künftige Bebauung am Schmeddersweg mit Fernwärme versorgen zu können, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Kempen dazu am Freitag auf Anfrage: „Der Durchmesser der aktuell liegenden Fernwärmeleitungen reicht für die gebrauchten Wärmemengen nicht aus und wird deshalb vergrößert.“