Rot und Blau — Kempen Helau Kempen freut sich auf Straßenkarneval

Für den Kempener Karnevals-Verein (KKV) 1914 hat die närrische Hochzeit längst begonnen – und das in einem ganz speziellen Jahr. Der alle drei Jahre stattfindende Rosenmontagszug steht an. 77 Wagen und Fußgruppen waren es beim Zug 2020. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Zahl auch in diesem Jahr wieder erreichen werden“, sagt Zugleiter Theo Balters, der die Anmeldungen entgegennimmt. Der erste große Schwung Anmeldungen liegt bereits vor, wobei der Kempener Rosenmontagszug eine Besonderheit hat. Die teilnehmenden Gruppen müssen keinen Zugbeitrag zahlen. Die Teilnahme ist kostenfrei.