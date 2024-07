Mobilität in Kempen Kempen bekommt über eine Million Euro für Fahrradparkhaus

Dem Bau eines Fahrradparkhauses neben dem Bahnhof in Kempen steht finanziell nichts mehr im Wege: Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) war am Dienstag in Berlin, um im Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Förderurkunde für das Fahrradparkhaus in Empfang zu nehmen. Staatssekretär Oliver Luksic überreichte die Urkunde über mehr als eine Million Euro in Anwesenheit der Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen, Martin Plum (CDU) aus Viersen und Udo Schiefner (SPD) aus Kempen, die sich mit über die Förderung für Kempen freuten. Die Mittel kommen aus dem Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“.