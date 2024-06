Mobilität in Kempen Bekommen Radelnde auf dem Liebespfad Vorfahrt?

Es hakt mal wieder bei einem Vorhaben, das zu den vielen Projekten im 2019 vom Kempener Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzept zählt. Der so genannte Liebespfad, ein beliebter Rad- und Spazierweg im Kempener Süden, soll an den Querungen mit der Rosenstraße und an der Nelkenstraße Vorfahrt für Radfahrende erhalten. Eine entsprechende Planung hat das Tiefbauamt jetzt im Planungsausschuss des Stadtrates vorgestellt.