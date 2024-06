Bürgerfest in Kempen Beim Traditionsfest des Bürgervereins Hagelkreuz ist für jeden etwas dabei

Viel Unterhaltung gibt es für Kinder. Etwa auf der Hüpfburg in Form eines Rennwagens oder im nostalgischen Kinderkarussel mit Elefanten, Schwänen und Bären. Zahlreiche Vereine sind präsent: Kinderschutzbund, AWO, Kempener Senioreninitiative oder der Verein der Bienenzüchter. Beim Förderverein der Kita Regenbogen gibt es Melone im Becher und ein Lolly-Wurfspiel. Am Stand der Katholischen Kita Christ König duftet es nach frisch gebackenen Waffeln. In einer Sandgrube buddeln Kinder nach kleinen Schätzen in Form von Glitzerobjekten und Murmeln. Die Malteser Kempen bieten Rikschafahrten durch das Viertel. Am Stand der Karnevalsgesellschaft Weiß & Blau Kamperlings wird frisches Popcorn hergestellt. Auf dem vereinseigenen Minikarussel mit nur drei Plätzen drehen sich die Kinder – ganz umweltfreundlich – aus eigener Muskelkraft. „Wir wollen zeigen, dass Karneval einen gesellschaftlichen Mehrwert hat, etwa in unseren Kindertanzgruppen“, sagt Vorsitzender Heiko Päplow.