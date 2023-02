Wache an der Heinrich-Horten-Straße Kempen baut für den Rettungsdienst aus

Die Stadt Kempen rüstet bei Rettungsdienst und Feuerwehr in den nächsten Jahren kräftig auf. Die Planungen sind teilweise weit gediehen. Konkret ist der Ausbau der zentralen Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße im Kempener Gewerbegebiet am Wasserturm geplant. Für geschätzte Kosten von derzeit 650.000 Euro soll es am bestehenden Gebäudetrakt einen Anbau zur Hülser Straße hin geben.