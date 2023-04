Baumfällungen am Buttermarkt Stadt fällt Bäume wegen Pilzbefalls

Wie die Stadt mitteilte, handelte es sich bei den beiden Bäumen um zwei Baumhasel (Corylus colurna), die von einem Fachagrarwirt für Baumpflege der Stadt Kempen am Donnerstag turnusmäßig kontrolliert wurden. Dabei sei ein Befall des Stammfußbereichs mit dem Lackporling festgestellt worden. Das ist ein Pilz, der an allen Laubbäumen auftreten kann. Die Besiedlung erfolgt meist über Wurzelverletzungen und führt zu einer Weißfäule im Wurzel- und Stockbereich, die schließlich zu einem Bruch des Baumes führt. Die Stadt stellte am Freitagmorgen sofort weitere Untersuchungen an: Mit Hilfe einer Bohrwiderstandsmessung wurde das Ausmaß des Pilzbefalls und der Holzzersetzung ermittelt. Diese Messung habe gezeigt, dass die Weißfäule im unteren Stammbereich beider Bäume so weit fortgeschritten sei, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben sei, so die Verwaltung. Daraufhin wurden die Bäume am Freitagvormittag von den Baumpflegern der Stadt gefällt.