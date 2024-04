Wohnen in Kempen Baugrund in Tönisberg gesucht

Kempen · Im Kempener Westen soll in den nächsten Jahren ein großes Neubaugebiet entstehen. Aber auch in den kleineren Stadtteilen werden dringend mehr Wohnungen benötigt. In St. Hubert gibt es erste Projekte, in Tönisberg dagegen ist das nicht so einfach.

16.04.2024 , 12:00 Uhr

Viel mehr als 14 weitere Wohneinheiten im Einfamilienhausbau sind im Anschluss an die bestehende Bebauung der Hoensbroechstraße sowie am Feldweg nach Einschätzung der Stadt nicht möglich. Foto: Norbert Prümen

Von Andreas Reiners