Esel, Hund, Ziege und Huhn Bauernhoftiere zu Besuch in der Kita

Seit über 20 Jahren ist Christoph Klingenhäger über den Kreis Viersen hinaus dafür bekannt, dass er mit Esel, Ziege und Hund durch die Wälder spaziert und Kitas und Eltern besondere Erlebnisse anbietet. „Mit Corona bekam ich dann Anfragen, ob es nicht in irgendeiner anderen Form möglich wäre, das weiterzuführen“, erklärt der 70-Jährige, der in seiner Latzhose und dem karierten Hemd viele Kinder an Pettersson aus dem gleichnamigen Buch „Pettersson und Findus“ erinnert.