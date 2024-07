Sperrungen und Umleitungen Bauarbeiten an der K 15 bei St. Hubert gehen weiter

An der Kempener Landstraße (K 15) gehen die Bauarbeiten weiter. An der Landstraße, die am Kempener Stadtteil St. Hubert vorbeiführt, werden Fahrbahn und Radwege umfangreich saniert. Wie der Kreis Viersen mitteilte, wechseln die Bauarbeiten nun am Mittwoch, 24. Juli, in den nächsten Bauabschnitt. Dieser umfasst die Fahrbahnsanierung zwischen dem Kempener Außenring (L 361) und der Straße Speefeld.