Für Vierbeiner in Kempen Bau der Hundewiese kommt langsam voran

In Kempen entsteht eine Freilauffläche für Hunde. Dort sollen die Vierbeiner frei laufen und mit Artgenossen toben können. Den Antrag dazu hatte die CDU-Fraktion im Juni 2021 gestellt. Um einen Hund artgerecht halten zu können, seien der Auslauf im Grünen und der Kontakt zu anderen Hunden unverzichtbar. „Konflikte mit anderen Nutzergruppen im öffentlichen Raum sind leider mit der zunehmenden Zahl von Hunden allerdings schwer vermeidbar“, führte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jochen Herbst in seinem Antrag aus. Doch an vielen Stellen können Hunde nicht frei laufen. Innerorts gilt in Kempen eine Anleinpflicht, auch außerorts darf man den Hund nicht überall laufen lassen. Und rückrufbar ist nun auch nicht jeder Hund, wenn er abgelenkt ist.