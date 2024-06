Kita-Kinder kicken für krebskranke Kinder Bambini-Treff in St. Hubert

Kempen · Zum 38. Mal fand in St. Hubert am Wochenende der Bambini-Treff zugunsten krebskranker Kinder statt. Rund 200 Jungen und Mädchen traten beim Turnier der Kindergartenkinder an, angefeuert von Eltern und Großeltern.

11.06.2024 , 15:30 Uhr

Rund 200 Kinder traten beim Bambini-Treff für Kindergartenkinder auf der Anlage des gastgebenden FC St. Hubert an. Foto: Andrea Strater

Beim 38. Bambini-Treff zugunsten krebskranker Kinder gab es am Wochenende in Kempen-St. Hubert nur strahlende Gesichter: Insgesamt nahmen rund 200 Kinder aus zehn Kitas mit ihren Cheerleadern sowie die Freitagskicker des gastgebenden FC St. Hubert teil. Viele Eltern und Großeltern kamen, um die Sprösslinge anzufeuern, die im Turnier um den Dino-Cup alle als Sieger gefeiert wurden. Das beliebte Turnier wurde erstmals von einem neuen Organisatoren-Team durchgeführt, dem Steffi Schreier (zweite Vorsitzende), Katharina Strater (Geschäftsführerin) und Sascha Cuylen (Jugendleiter) angehören. Insgesamt konnte eine Spendensumme von 728,73 Euro eingesammelt werden, die krebskranken Kindern zugute kommen soll.

(biro)