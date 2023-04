Stadt Kempen startet Sprühaktion Kampf gegen Raupen des Eichenprozessionsspinners

Die Härchen enthalten ein Nesselgift. Der Kontakt mit den Gifthaaren kann pseudoallergische Reaktionen an Schleimhäuten und am ganzen Körper hervorrufen. Die Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen – je nach Kontaktintensität kann es zu Juckreiz kommen, aber auch zu einem allergischen Schock. Deshalb werden vielerorts vorsorglich die Raupen des Eichenprozessionsspinners bekämpft, in Wäldern machen teilweise auch Schilder auf einen Befall mit dem Eichenprozessionsspinner aufmerksam. Wie die Stadt mitteilt, wird in den kommenden Tagen das junge Eichenlaub bei Windstille mit einem Sprühmittel benetzt. Der Wirkstoff – eine Form des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis – wird von den Raupen aufgenommen, wenn sie die Blätter fressen. Das Mittel entfaltet seine Wirkung erst im Verdauungssystem der Raupen. Sie hören auf zu fressen und sterben, bevor sei das dritte Larvenstadium erreichen und die Gifthaare ausbilden können. Im Gegensatz zu breit wirkenden chemischen Insektiziden bleiben unbeteiligte Tiere, Nützlinge und der Mensch verschont.