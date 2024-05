An der Niersexpress-Strecke Bahnübergang an Haus Bockdorf wird wieder geöffnet

Das gilt auch für den Bahnübergang am Wittenburgweg / Haus Bockdorf. Bis zur Erneuerung der Technik muss er entweder durch einen Posten am Bahnübergang gesichert werden – oder geschlossen bleiben. Seit der Wiederinbetriebnahme der Strecke stand deshalb solch ein Posten am Bahnübergang und stimmte das Öffnen und Schließen der Schranken mit den beiden Fahrdienstleitern in Kempen und Krefeld ab.