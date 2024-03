Zukunftsplan in Kempen Bahnhof vom Verkehr entlasten

Um es vorwegzunehmen: Vieles, was in dem Papier drinsteht, kommt altgedienten Kempener Kommunalpolitikern bekannt vor. Aber die Vorschläge, die die Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung (IVV) aus Aachen macht, bestätigen Überlegungen, die in Verwaltung und Politik zu diesem speziellen Thema bereits angestellt worden sind. Im Auftrag der Stadtverwaltung hat das renommierte Fachbüro die Verkehrssituation rund um den Kempener Bahnhof eingehend beleuchtet und jetzt sein Konzept im zuständigen Planungsausschuss des Stadtrates vorgelegt und erläutert.