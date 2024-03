Mobilität im Kreis Viersen Kempener Bahnhof größter Radbox-Standort im Kreis Viersen

Die Verkehrswende, also die Abkehr vom Auto, hin zu Fahrrad, Fußverkehr, Bus und Bahn, verkommt oft zum Schlagwort ohne Inhalt. Der Kreis Viersen will nun etwas tun, um die Attraktivität von Fahrrad und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) zu steigern. Dafür werden an 13 Standorten im Kreis insgesamt 113 Radboxen im System „DeinRadschloss“ aufgestellt.