Arbeiten in Kempen Bahn verdichtet Schotter auf Niersexpress-Strecke

Anwohner im Bereich Hülser Straße und St. Huberter Straße hören es nachts ganz deutlich: An den Gleisen der Deutschen Bahn in der Nähe des Kempener Bahnhofs wird gearbeitet. Was wird da gemacht? Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilte, werden seit Montag, 18. September, und bis Freitag, 22. September, notwendige Instandhaltungsarbeiten im Bahnhofsbereich in Kempen durchgeführt. Unter anderem führe man so genannte Stopfarbeiten durch, um den Gleisschotter zu verdichten.