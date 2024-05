Reihe „musica antica e viva“ Zwiegespräch zwischen mitteldeutscher und katalanischer Barockmusik

Denen gegenüber standen in loser Programmfolge Werke Francesc Valls (1671-1747), eines Komponisten und Kapellmeisters an der Kathedrale zu Barcelona, der selbst bei chorischen Insidern so gut wie unbekannt ist. Ob er als spanischer Carlo Gesualdo angesehen werden kann, wie Safari in der Vorstellungsrunde vermutete, blieb offen. Jedenfalls war in seinen Kompositionen so gut wie nichts zu hören von der hochentwickelten Ausdruckskunst des italienischen Gesualdos da Venosa, jenem Wechselspiel zwischen schwelgerischer Erotik und flagellantischer Todessehnsucht.