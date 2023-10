Bachs Weihnachtsoratorium in Kempen „Plötzlich hast du deine eigenen Weihnachtserinnerungen vor Augen“

„Die sechs Kantaten wurden eigentlich von Johann Sebastian Bach für die Aufführung an den jeweiligen Festtagen der Weihnachtszeit komponiert“, sagt Gössel. So erklangen die einzelnen Teile am ersten bis dritten Weihnachtstag, an Neujahr, am Sonntag nach Weihnachten und am Dreikönigstag. Erst im 19. Jahrhundert wurde daraus ein Oratorium, das in einzigartiger Weise musikalisch durch die Weihnachtsgeschichte führt. „Das ist eine große, gesungene Predigt“, schwärmt Bastian Rütten. Der Theologe arbeitet als Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung in Kevelaer. Dort ist er unter anderem auch für die Entwicklung neuer Formen zuständig. „Wir müssen die alte Botschaft für heute verstehbar halten“, meint Rütten. „So hat das damals auch Bach getan, als er den Menschen mit wunderbarer Musik Weihnachten für die Sinne geöffnet hat.“