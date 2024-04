Welttag des Buches am 23. April Autoren-Duo liest an der Regenbogenschule

Initiiert wurde die Lesung vom Buch Verlag Kempen (BVK), der die ganze Woche kostenlose Lesungen an Schulen anbietet. Auch in anderen Klassen an der Regenbogenschule lesen Klassenlehrer den Schülern vor. Eine große Überraschung zum Schluss: Vom Rotary-Club gibt es das vorgelesene, von den Autoren handsignierte Buch, für die Teilnehmer geschenkt. So kann jeder zu Hause selber lesen oder auch per QR-Code dem spannenden Abenteuer der sechs Freunde als Hörversion lauschen. Und für alle anderen gibt es das Buch im Handel für 7,50 Euro zu kaufen.