„Leseprobe“ in der Stadtbibliothek Autoren aus der Region stellen Unveröffentlichtes in Kempen vor

In Zusammenarbeit mit ihrem Förderverein lädt die Stadtbibliothek nun Schreibende vom Niederrhein, die bisher nicht publiziert haben, ein, ihr eigenes Werk vorzustellen. Wichtig ist bei diesem Projekt, für das es in dieser Form in der Region wohl kein Vorbild gibt, dass die Autorin oder der Autor tatsächlich noch nichts Schriftstellerisches veröffentlicht hat. Kulturamtschefin Friese spricht von einem „Experimentfeld“, das man betreten habe. Die Aktion ist bereits angelaufen und wirkt – trotz einiger Unwägbarkeiten bei der Umsetzung – klug durchdacht. „Leseprobe“ kann zu einem besonderen Kulturerlebnis im ohnehin schon reichen Kulturprogramm in der Thomasstadt werden. Die Kostproben aus bislang unveröffentlichten literarischen Texten sollen selbst vorgetragen werden und auch nirgendwo anders bisher öffentlich vorgestellt worden sein. Das Themenspektrum kann bei der „Leseprobe“ vielfältig sein. „Wir machen keine Vorgaben, welche Themen für eine Lesung infrage kommen“, so Friese. Allerdings wird eine dreiköpfige Jury – neben Friese, Bibliotheksleiterin Sabine Ließfeld und Fördervereinsvorsitzende Brigitte Nienhaus – die eingereichten Proben für diese Reihe sichten. Reine Sachbuch-Themen, allzu Politisches oder gar Texte mit sexistischem oder anderem diskriminierendem Inhalt haben wohl keine Chance auf eine Vorstellung vor Publikum in der Stadtbibliothek Kempen. Ein Honorar gibt es für die Vorlesenden nicht.