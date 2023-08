Autor aus Kempen bei erster „Leseprobe“ in der Stadtbibliothek „Ich lasse mich von Kapitel zu Kapitel treiben“

So beginnt Patrick von Wantochs Buch „Ein ko(s)mischer Auftrag“. Am Donnerstagabend las der Kempener in der Stadtbibliothek Kempen vor einem guten Dutzend Gäste daraus vor. Was aussehen mochte wie eine klassische Autorenlesung, war die Premiere der neuen Reihe „Leseprobe“, eine Kooperation zwischen der Stadtbibliothek Kempen, dem Kulturamt und dem Förderverein der Bibliothek. Die Idee: Schreibtalente erkennen und ihnen eine Bühne geben. Alle Neu-Autoren sind eingeladen, ihre unveröffentlichten Werke vorzustellen und zu präsentieren. „Unveröffentlicht“ heißt in diesem Fall: im Eigenverlag erschienen.