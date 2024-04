Vorfall in Kempen Autofahrer fährt nach Unfall in Tönisberg weiter

In der Nacht von Montag auf Dienstag beging ein Autofahrer gegen 0.15 Uhr auf einem Feldweg an der Tönisberger Straße Fahrerflucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf dem Wirtschaftsweg gilt „Anlieger frei“. Ein E-Scooter-Fahrer, 36 Jahre alt und aus Kempen, war dort in Richtung der nahen Tönisberger Straße unterwegs, als ihm ein dunkler Pkw, wahrscheinlich der Marke VW, entgegenkam. Er kündigte sich durch sehr laute Musik an und fuhr in der Mitte der Fahrbahn in Richtung Schadbruch.