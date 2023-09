Wie alles begann Auto Nagel in Kempen feiert 100-jähriges Bestehen

Ein Meilenstein in der Geschichte der Firma ist die Eröffnung der Zweigstelle in Kempen am 27. Februar 1964. Das Betreuungsgebiet erstreckt sich nun schon von Kempen über Tönisvorst, Grefrath, Tönisberg und Hüls. Eine weitere Änderung kommt in Form von Helmut Gossens, dem Sohn von Josef Gossens junior, welcher die Leitung des Betriebs übernimmt. Mit dem Verkauf der Grundstücke an der Felbelstraße an die Stadt Krefeld im Jahr 1975 wird der Standort in Kempen von allen 16 deutschlandweiten Standorten der älteste Ableger von Gebr. Gossens.