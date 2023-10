Ausstellung in Kempen Wie Martin zu einem Heiligen wurde

Seit über 130 Jahren hat das Martinsfest in Kempen einen festen Platz im Jahreslauf. Tausende Kinder ziehen bei den Martinszügen mit, tausende Besucher säumen in jedem Jahr den Zugweg, wenn die Schulkinder am 10. November mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Kempener Altstadt gehen und dabei die traditionellen Martinslieder singen. Überall am Niederrhein ist das so, auch wenn das Martinsfest in jedem Ort ein bisschen anders gefeiert wird.