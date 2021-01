Ausstellung im Rathaus in Kempen : Ausstellung zeigt die wunderbare Welt von Rosa

Ausstellung im Rathaus in Kempen

Ab Montag, 4. Januar, ist im Kempener Rathaus am Buttermarkt die Ausstellung „Die wunderbare Welt von Rosa“ zu sehen. Die Bilder der Kempenerin Rosa Chrisi dos Santos Silva sind eine Interpretation, ein kleines Fenster zu ihrer Welt, die aus vielen Farben besteht. Inspiriert wird sie von der Sehnsucht, die Welt zu sehen, und von ihren Reisen.

Die Malerin Rosa Chrisi dos Santos Silva ist in Kempen geboren und aufgewachsen. Sie hat zehn Jahre in Griechenland auf Santorini gelebt und ist vor neun Jahren in ihre Geburtsstadt zurückgekehrt. Die Werke der Ausstellung sind eine Reise von den Anfängen der Malerei bis heute.