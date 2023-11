Ausstellung in der Kirche Christ-König in Kempen Wie eine junge Cellistin das KZ Auschwitz überlebte

„Der Verein freut sich sehr, dass die von ihm beantragten Fördergelder des Bundesprogramms ,Demokratie leben‘ von der Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie im Kreis Viersen genehmigt wurden“, so die Vorsitzende des Kempener Geschichts- und Museumsvereins (KGMV), Ina Germes-Dohmen. Durch die Fördermittel sei es dem Verein möglich, in Zusammenarbeit mit dem Kempener Kulturamt sowohl die Ausstellung „Die Cellistin von Ausschwitz" nochmals in Kempen zu zeigen, als auch die Theaterstücke „Anna Tervoort – Gerechte unter den Völkern“ und „Wer war Sophie Scholl?“ des Kresch-Theaters in die weiterführenden Schulen Kempens zu holen.