Klimaschutz in Kempen Ausstellung „Klimagourmet“ im Rathaus zu sehen

Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? Wie kocht man energieeffizient? Warum ist es besser, saisonales, regional erzeugtes Obst und Gemüse zu verzehren, als importierte Ware? Antworten auf Fragen wie diese und viele Denkanstöße will die interaktive Wanderausstellung „Klimagourmet“ geben, die von Montag, 4. September, bis Donnerstag, 28. September, im Foyer des Rathauses am Buttermarkt in Kempen zu sehen ist.