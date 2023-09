Neue Ausstellung „Klima Gourmet“ in Kempen Was man beim Einkaufen und Kochen fürs Klima tun kann

Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Klimaschutz sind jedem bekannt – irgendwie. Doch wenn es konkreter wird, ist man doch erstaunt. Auch darüber, dass jeder einzelne in seinem Alltag dazu beitragen kann, CO 2 einzusparen. Mit einfachen Weichenstellungen und oftmals kleinen Veränderungen. „Klima Gourmet“ heißt die aktuelle Wanderausstellung im Foyer des Kempener Rathauses am Buttermarkt, die am Montag von Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) eröffnet wurde.