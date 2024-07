Verkehr in Kempen Außenring nach Brandschaden an Brückenpfeiler weiter einspurig

Für die weitere Beurteilung des Schadens müssten Bohrkerne am Brückenpfeiler entnommen werden, teilte der Landesbetrieb dazu bereits im Mai mit. Nach der Untersuchung der Bohrkerne könne ein Sanierungskonzept erstellt werden und die Sanierung in Auftrag gegeben werden. Im Juni meldete Straßen NRW, dass der Außenring vorerst weiterhin nur einspurig befahrbar bleibe: Erste statische Berechnungen hätten ergeben, dass der beschädigte Pfeiler mittels Hilfskonstruktion abgestützt werden müsse, um Bohrkern- und Stahlproben entnehmen zu können. Die Probenentnahme sei für die Bestimmung der Schadenstiefe zwingend erforderlich. Im Anschluss könne ein Sanierungskonzept erstellt und eine Sanierung in Auftrag gegeben werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten – einschließlich der voraussichtlichen Sanierungsbedarfe an der Brücke – könne frühestens zum Ende der Sommerferien gerechnet werden.