Kinderbetreuung in Kempen Entscheidung über Kita-Beiträge in die Ratssitzung vertagt

Der Kempener Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 14. März (ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses am Buttermarkt) über die Anpassung der Satzung für die Beiträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Kita, OGS und/oder Kindertagespflege zahlen müssen. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am Dienstagabend eine mögliche Vorentscheidung auf Antrag der CDU-Fraktion in die Ratssitzung vertagt. Die Fraktionen hatten den vom Jugendamt überarbeiteten Satzungsentwurf erst am Montagnachmittag erhalten und konnten darüber noch nicht intern beraten.