Mit Verwarngeld rechnen Ausflüglern fehlen offizielle Parkplätze im Schadbruch

„Kraftfahrer, parke und wandere!“ So steht es auf einer Hinweistafel, die einen Überblick über den Naturlehrpfad Kempen gibt. Ein Rundwanderweg führt durch das Stendener Bruch und über die Tönisberger Höhen, ein anderer durch das Pielbruch. Doch mit den Parkmöglichkeiten sieht es im Schadbruch aktuell schlecht aus. Das stellten Ausflügler in den vergangenen Wochen fest, die sich zu einem gemütlichen Spaziergang durch die Waldfläche am Rande von Kempen-St. Hubert aufgemacht hatten.