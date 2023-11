„Wann sind wir wieder frei?“ Aufwühlendes Literaturkonzert in der Thomaskirche in Kempen

„Wann wohl das Leid ein Ende hat? Wann sind wir wieder frei?“ So heißt es in einem der ebenso ergreifenden wie niederschmetternden Lieder von Ilse Weber, die sie während ihrer Ge­fangenschaft in Theresienstadt schrieb. Dabei handelt es sich nur um eines von vielen künstlerischen Zeugnissen, die die Insassen dieses NS-Konzentrationslagers hinterlas­sen haben und die das aus Katrina Schulz (Violine), Peter Stein (Viola) und Inka Ehlert (Cello) bestehende Ensemble „Eine Brücke zum Mor­gen“ der Vergessenheit entreißen möchte. Als sie am Montagabend im Rahmen der von der Kreismusik­schule organisierten Reihe „Litera­Ton“ gemeinsam mit der Altistin In­geborg Danz und dem Sprecher Bernt Hahn in der Kempener Tho­maskirche gastierten, erhielt ihr Auf­tritt durch den neu entfachten Nah­ost-Konflikt eine zusätzliche Bedeu­tungsebene.