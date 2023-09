Aufräumarbeiten bei Byk Chemie dauern an Tanks nach Chemie-Unfall in Kempen abgepumpt

Auch drei Wochen nach dem Brand auf dem Gelände von Byk Chemie im Industriegebiet „Am Selder“ in Kempen sind die Aufräumarbeiten noch nicht abgeschlossen. In einer Halle auf dem Werksgelände, in der 15 Tanks mit Chemikalien gelagert wurden, hatte es am Sonntag, 27. August, zunächst eine Explosion in einem der Tanks gegeben, in dem sich Toluol-2,4-diisocyanat (kurz: TDI) befand. Der Stoff werde als wichtiger Baustein zur Herstellung von unterschiedlichen Produkten in der Kunststoffindustrie eingesetzt, hieß es von Byk. Die Firma, deren Hauptsitz sich in Wesel befindet, stellt in Kempen Zusatzstoffe, so genannte Additive, für Farben und Lacke her.