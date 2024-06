Foto-Projekt in Kempen Auf Zeitreise mit historischen Bildern

Kempen · In Grefrath gibt es sie schon. Nun soll es sie bald auch in Kempen geben: historische Aufnahmen von markanten Punkten in den Stadtteilen.

04.06.2024 , 15:00 Uhr

In Grefrath zeigen historische Aufnahmen, wie es früher im Ort aussah. Hier betrachten Interessiertee bei einem Ortsrundgang mit dem Heimatverein die Bilder. Foto: Norbert Prümen

Von Andreas Reiners